Ford сменил главу компании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ford Motor официально объявил о смене главного исполнительного директора (CEO).

Проработавший в компании 28 лет Марк Филдс уйдет на пенсию. На посту CEO его заменит Джим Хэкетт, последние 14 месяцев возглавляющий подразделение Ford Smart Mobility, отвечающее за разработку беспилотных автомобилей, сообщается в пресс-релизе американского автопроизводителя.

Ранее Хэкетт, которому сейчас 62 года, занимал должность главного исполнительного директора Steelcase Inc. Также Ford провел другие назначения и перестановки в руководстве компании.

Ранее AP сообщало, что основной причиной отставки Филдса является падение цены акций Ford. Он руководит компанией с 1 июля 2014 года, и за это время стоимость бумаг автопроизводителя рухнула на 30%, в том числе с начала 2017 года - более чем на 10%. В то же время капитализация конкурента General Motors в текущем году уменьшилась всего на 6,1%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 6,4%.

Ford управляет 62 предприятиями в разных странах мира, которые выпускают автомобили одноименной марки и машины премиум-класса Lincoln. Штат компании насчитывает около 202 тыс. человек.