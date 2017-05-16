Lenovo объявила о реструктуризации на фоне слабых финансовых показателей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор китайской компании Lenovo Ян Юаньцин сообщил в соцсети Weibo, что компания планирует реорганизацию бизнеса на фоне слабых финансовых показателей в последние два года, сообщает Financial Times.

В частности, компания будет разделена на два подразделения: первое будет работать в потребительском сегменте и будет выпускать компьютеры и различные устройства, а второе сосредоточится на сегменте B2B и будет предоставлять компаниям различные сервисы по управлению данными.

Кроме того, Ян Юаньцин сообщил о возвращении в Lenovo Лю Жуня, очень уважаемого в компании директора, который руководил сделкой по приобретению Motorola Mobility у Google в 2014 году, после чего покинул фирму. Он возглавит ключевое для Lenovo китайское подразделение потребительского бизнеса.

Lenovo испытывает финансовые проблемы - ее прибыль упала в четвертом квартале 2016 года на 67%, показатель снижается пять кварталов подряд. Кроме того, по данным исследовательской компании IDC, в первом квартале 2017 года она впервые потеряла статус крупнейшего производителя ПК в мире, уступив первое место американской HP.