Главные новости
СпортСборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017В РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоВ миреРада ввела штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточки
Экономика

ФАС возбудила административное дело в отношении российского офиса Deloitte

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ в ходе рассмотрения дела в отношении поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы" возбудила административное дело в отношении "Делойт и Туш СНГ", российского представительства международной аудиторской компании Deloitte. ФАС в марте запросила у компании сведения, необходимые для рассмотрения дела, компания их не предоставила, говорится в сообщении ведомства.

"Делойт и Туш СНГ" грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей за непредставление сведений в федеральный антимонопольный орган. Дело в отношении поставщиков компьютерной техники, участвовавших в аукционах на поставку для Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы", было возбуждено в ноябре прошлого года.

В заключении антиконкурентного соглашения при участии в аукционе подозреваются компании ООО "Бизнес компьютерс групп", ООО "АМИ-НЕТВОРК", ЗАО "КРОК инкорпорейтед", ООО "СупервэйвГрупп", ЗАО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Производственная компания Аквариус". Также ранее служба привлекла российские "дочки" HP и Lenovo - компании ООО "ЭйчПи Инк", ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О.", ООО "Леново" (Восточная Европа/Азия) - в качестве ответчиков по делу.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский заявлял, что, по данным ведомства, расследуемый картельный сговор на торгах по поставкам техники для госнужд действует на территории России уже несколько лет.

В феврале 2016 года ФЦИ при ЦИК объявил закупку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы" с начальной ценой контракта в 652,4 млн рублей.

В ходе аукциона из шести компаний "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-НЕТВОРК", "КРОК инкорпорейтед", "СупервэйвГрупп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Производственная компания Аквариус" ценовые предложения подали только две: "Бизнес Компьютерс Групп" и "Супервэйв Групп", которые снизили цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно. Победителем стала "Бизнес Компьютерс Групп", которая предложила цену контракта в 645,8 млн рублей.

Kraftway и "Аквариус" отказались от подачи предложений, несмотря на имеющуюся для них 15%-ную преференцию как для поставщиков отечественного оборудования.

Теги: ФАС, Deloitte
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Аукцион Christie's выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010 годаАукцион Christie’s выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010 года
На торгах были проданы четыре работы Пабло Пикассо общей стоимостью $82,5 млнПодробнее
Минэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляцииМинэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции
В ЦБ, между тем, ожидают годовую инфляцию по итогам мая в размере 4,1% плюс-минус 0,1 процентного пунктаПодробнее
Россия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефтиРоссия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефти
Сделку предлагается оставить в силе до конца марта 2018 годаПодробнее
Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%
Приказ Минфина затронет также цены на коньякПодробнее
Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению
До сих пор клиенты были "привязаны" к территориальным подразделениям банкаПодробнее
Топ-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водойТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензийПодробнее
Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в РоссииGoogle оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России
Корпорация заплатила 438 млн рублейПодробнее
ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населенияВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения
Объем выпуска будет определен после анализа спроса на облигации федерального займа для населенияПодробнее
Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве
По итогам 2016 года компания Solarworld получила убыток в размере 92 млн евроПодробнее
Убыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрдУбыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрд
Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% - до $17,67Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть

Алексей Волин о блокировке российских соцсетей на Украине

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017В РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоВ миреРада ввела штраф за изготовление и демонстрацию георгиевской ленточкиМоскваМоскалькова высказала свои предложения по поправкам в закон о реновации
ФАС возбудила административное дело в отношении российского офиса Deloitte
Трамп назвал встречу с Лавровым "очень-очень" успешной
Что произошло за день: вторник, 16 мая
В Чечне сочли иск ЛГБТ-организаций попыткой оказать давление на Кадырова
Российско-китайский инвестфонд подал заявку на инвестиции в "Яндекс.Такси"
Советник Трампа не увидел угрозы нацбезопасности в беседе президента с Лавровым
Женщина в поликлинике Ростова-на-Дону сбросила с лестницы малолетнюю дочь
Статс-секретарь МИД Германии назначен главой представительства ЕС в России
Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017
Рынок акций РФ во вторник просел из-за утраты нефтью позитивного импульса
Москалькова насчитала в России 8-10 млн нелегальных мигрантов
По делу о взрыве в доме в Волгограде задержано три человека
Фотохроника 16 мая
"Спартак" разрешит своим болельщикам выйти на поле после матча с "Тереком"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи