ФАС возбудила административное дело в отношении российского офиса Deloitte

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ в ходе рассмотрения дела в отношении поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы" возбудила административное дело в отношении "Делойт и Туш СНГ", российского представительства международной аудиторской компании Deloitte. ФАС в марте запросила у компании сведения, необходимые для рассмотрения дела, компания их не предоставила, говорится в сообщении ведомства.

"Делойт и Туш СНГ" грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей за непредставление сведений в федеральный антимонопольный орган. Дело в отношении поставщиков компьютерной техники, участвовавших в аукционах на поставку для Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы", было возбуждено в ноябре прошлого года.

В заключении антиконкурентного соглашения при участии в аукционе подозреваются компании ООО "Бизнес компьютерс групп", ООО "АМИ-НЕТВОРК", ЗАО "КРОК инкорпорейтед", ООО "СупервэйвГрупп", ЗАО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Производственная компания Аквариус". Также ранее служба привлекла российские "дочки" HP и Lenovo - компании ООО "ЭйчПи Инк", ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О.", ООО "Леново" (Восточная Европа/Азия) - в качестве ответчиков по делу.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский заявлял, что, по данным ведомства, расследуемый картельный сговор на торгах по поставкам техники для госнужд действует на территории России уже несколько лет.

В феврале 2016 года ФЦИ при ЦИК объявил закупку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы" с начальной ценой контракта в 652,4 млн рублей.

В ходе аукциона из шести компаний "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-НЕТВОРК", "КРОК инкорпорейтед", "СупервэйвГрупп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Производственная компания Аквариус" ценовые предложения подали только две: "Бизнес Компьютерс Групп" и "Супервэйв Групп", которые снизили цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно. Победителем стала "Бизнес Компьютерс Групп", которая предложила цену контракта в 645,8 млн рублей.

Kraftway и "Аквариус" отказались от подачи предложений, несмотря на имеющуюся для них 15%-ную преференцию как для поставщиков отечественного оборудования.