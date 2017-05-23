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Экономика

ФАС возбудила дела в отношении HP и Lenovo

Российские "дочки" компаний подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции

ФАС возбудила дела в отношении HP и Lenovo
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении российских "дочек" Lenovo и Hewlett-Packard (HP) - ООО "ЭйчПи Инк" и ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" - за нарушение закона о защите конкуренции, выразившемся в предоставлении заведомо недостоверных сведений по требованию ФАС, говорится в сообщении ведомства.

Компаниям грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей (КоАП ст. 19.8, непредставление сведений в федеральный антимонопольный орган). Согласно определению ФАС, Lenovo сообщила, что "не располагает запрашиваемыми электронными письмами", HP также ответила, что "переписка сотрудника (...) ... не была обнаружена ни в файлах, хранящихся на рабочем компьютере указанного сотрудника, ни на главном сервере группы компаний HP Inc.", однако в ходе внеплановой выездной проверки ФАС обнаружила запрашиваемую электронную переписку.

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Антимонопольное ведомство в ноябре прошлого года возбудило дело в отношении поставщиков компьютерной техники, участвовавших в аукционах на поставку для Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы". Компании предложили на аукционе системные блоки HP и Lenovo.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский заявлял, что, по данным ведомства, расследуемый картельный сговор на торгах по поставкам техники для госнужд действует на территории России уже несколько лет.

ФАС планировала принять решение о возбуждении дела в отношении Lenovo и HP за картельный сговор в марте. Как сообщало ведомство, Lenovo воспрепятствовала проверке ФАС. Цариковский ранее сообщил, что штрафы для компаний, препятствующих проверкам ФАС, могут составить 1% оборота. Глава ФАС Игорь Артемьев ранее сообщал, что соответствующий документ "получит "именное" название - "закон имени Lenovo".

В феврале 2016 года ФЦИ при ЦИК объявил закупку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы" с начальной ценой контракта в 652,4 млн рублей.

В ходе аукциона из шести компаний - "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-НЕТВОРК", "КРОК инкорпорейтед", "СупервэйвГрупп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Производственная компания Аквариус" - ценовые предложения подали только две: "Бизнес Компьютерс Групп" и "Супервэйв Групп", которые снизили цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки Hewlett-Packard (HP) и Lenovo соответственно. Победителем стала "Бизнес Компьютерс Групп", которая предложила цену контракта в 645,8 млн рублей. "Крафтвэй" и "Аквариус" отказались от подачи предложений, несмотря на имеющуюся для них 15%-ную преференцию как для поставщиков отечественного оборудования.

Теги: HP, Lenovo, ФАС
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