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Трамп снова уронил доллар

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Курс доллара в среду продолжает снижение по отношению к большинству валют мира из-за сомнений в стабильности политической ситуации в Вашингтоне. US Treasuries дорожают вместе с иеной, однако долгосрочные японские гособлигации, один из самых популярных защитных инструментов в Азии, в целом стабильны.

Спотовая цена золота на торгах в Лондоне поднялась до максимума за две недели из-за снижения аппетита инвесторов к риску, пишет The Wall Street Journal.

Евро к 9:15 по московскому времени в среду стоил $1,1106 против $1,1083 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. Стоимость доллара составляет 112,44 иены против 113,12 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Во вторник доллар подешевел на 1% к евро и на 0,6% - к иене.

Курс единой европейской валюты в среду находился около 124,89 иены по сравнению со 125,37 иены днем ранее.

Долларовый индекс WSJ снижается уже пять сессий подряд, опустившись до минимума с ноября.

Среди республиканцев ширится недовольство действиями и заявлениями президента США Дональда Трампа и его администрации, пишет The Washington Post. Во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгрессу не идут на пользу постоянные отвлечения на политические скандалы.

Между тем газета The New York Times в ночь на среду опубликовала материал о том, что Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Белый дом позднее опроверг информацию, сообщив, что "президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование". Однако рынки это заявление не успокоило.

Аналитики, прогнозы которых агентство Bloomberg признало самыми точными в последнем рэнкинге, не верят в скорое возобновление роста доллара. Так австралийский инвестбанк Westpac, номер два по точности прогнозов по версии Bloomberg, рекомендует клиентам продавать доллар США в парах с евро, иеной и канадским долларом. Macquarie, валютные аналитики которого входят в топ-10, полагает, что доллар будет дешеветь и дальше как минимум в парах с евро и иеной.

"Очевидно, что рынок снял премию за политический риск с евро и переложил ее на доллар США", - заявил старший валютный стратег Westpac в Сиднее Шон Кэллоу. Он ожидает, что к концу мая доллар может подешеветь на 2% к евро, иене, канадскому доллару, но в июне возможна стабилизация, поскольку июньские заседания ведущих центробанков сыграют на руку американской нацвалюте.

Ралли евро не будет длительным и устойчивым, поскольку под ним нет фундаментальной основы, считает и валютный аналитик Brown Brothers Harriman в Токио Масаи Мурата. Он рекомендует не верить рыночным слухам о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может сделать шаг в направлении повышения процентных ставок, поскольку текущая ситуация в еврозоне не дает оснований для таких мер.

Теги: Дональд Трамп, США, доллар
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