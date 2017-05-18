Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США

Сильнее всех пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг: акции соцсети подешевели на 3,3%, и его состояние сократилось на $2 млрд

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Богатейшие люди мира потеряли в прошедшую среду $35 млрд из-за потрясшей рынки политической нестабильности в США, сообщает Bloomberg. Пакет акций Microsoft, принадлежащий ее основателю, богатейшему человеку в мире Биллу Гейтсу (состояние $86,6 млрд) подешевел на $1 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд и переместился в рейтинге самых состоятельных людей со второй на третью строчку. Состояние испанского миллиардера Амансио Ортеги сократилось на $355 млн, и он занял место Безоса с состоянием в $83,2 млрд.

Мировые фондовые индексы сократились на фоне скандала в США, связанного с увольнением директора ФБР Джеймса Коми и подозрений в связях президента Дональда Трампа с Москвой. Американские фондовые индексы упали в среду рекордными темпами за 8 месяцев: индекс Dow Jones Industrial Average 17 мая рухнул на 372,82 пункта (1,78%) и составил 20606,93 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 43,65 пункта (1,82%) - до 2357,03 пункта. Nasdaq Composite потерял 158,63 пункта (2,57%) и составил 6011,24 пункта.

Сильнее всех пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг: акции соцсети подешевели на 3,3%, и его состояние сократилось на $2 млрд. По оценке Bloomberg, он занимает пятое место в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в $62,3 млрд.