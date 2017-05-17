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Экономика

Поступления налогов в федеральный бюджет РФ за 4 месяца выросли на 39%

За январь-апрель 2017 года поступления составили 3,1 трлн рублей

Поступления налогов в федеральный бюджет РФ за 4 месяца выросли на 39%
Фото: ТАСС, Антон Вергун

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ за январь-апрель 2017 года выросли на 39% - до 3,1 трлн рублей, в консолидированный бюджет - на 20%, до 5,7 трлн рублей. Как говорится в сообщении ФНС, такие цифры на заседании коллегии ведомства привел его руководитель Михаил Мишустин.

"Оживление экономики позволило получить дополнительно около 100 млрд рублей. Стоит отметить, что улучшение качества налогового администрирования принесло в бюджет еще 200 млрд рублей, или треть всего прироста поступлений (без учета НДПИ)", - сказал глава ФНС. По результатам контрольной работы в бюджет в первом квартале поступило 64 млрд рублей.

Поступления во внебюджетные фонды в апреле выросли на 7,6% после увеличения на 7,1% в марте.

Мишустин также сообщил, что на данный момент почти 130 тыс. налогоплательщиков перевели на новый порядок более 420 тыс. единиц контрольно-кассовой техники. Это треть всех кассовых аппаратов страны. Кроме того, глава ФНС заявил, что служба планирует модернизацию личного кабинета налогоплательщика, изменив его интерфейс и схемы обратной связи.

Теги: ФНС
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