Правительство РФ одобрило поправки в бюджет-2017

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов по итогам заседания кабинета министров в четверг.

Согласно поправкам, подготовленным Минфином, дефицит федерального бюджета РФ на 2017 год будет снижен до 2,1% с 3,2% ВВП (до 1 трлн 923,8 млрд рублей с 2 трлн 753,2 млрд рублей).

Доходы бюджета в 2017 году, запланированные в размере 13 трлн 487,6 млрд рублей, предлагается повысить до 14 трлн 631,9 млрд рублей. Расходы будут увеличены по сравнению с действующим бюджетом с 16 трлн 240,8 млрд рублей до 16 трлн 555,8 млрд рублей.

В новой редакции бюджета прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год предложено зафиксировать на уровне 3,8%, вместо 4% в действующей редакции. Документ предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд рублей с 6 трлн 76,4 млрд рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года может быть снижен до 9 трлн 227 млрд рублей с 10 трлн 351,6 млрд рублей, то есть на 1 трлн 124,6 млрд рублей.

Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2018 года планируется снизить до $51,8 млрд с $53,6 млрд, или на $1,8 млрд.

В качестве источников финансирования дефицита предлагается снизить использование средств Резервного фонда на 91,1 млрд рублей, до 1 трлн 60,8 млрд рублей с 1 трлн 151,9 млрд рублей, Фонда национального благосостояния - на 4,7 млрд рублей, до 663,5 млрд рублей с 668,2 млрд рублей. Минфин не предполагает изменения запланированного в действующей редакции бюджета объема чистого привлечения на внутреннем рынке госбумаг - 1,05 трлн рублей.

Проект также предусматривает снижение верхнего предела внутреннего госдолга РФ по госгарантиям в рублях к началу 2018 года на 1 трлн 115,4 млрд рублей - до 2 трлн 031,0 млрд рублей с 3 трлн 146, 4 млрд рублей и внешнего долга по госгарантиям в валюте на $1,8 млрд - до $12,9 млрд с $14,7 млрд.

Минфин рассчитывает, что расходы бюджета на погашение валютных госбумаг РФ в 2017 году будут на 24,1 млрд рублей меньше, чем было запланировано (469,6 млрд рублей вместо 493,7 млрд рублей), и, напротив, увеличатся ассигнования для погашения валютных кредитов - на 7,1 млрд рублей, до 26,1 млрд рублей с 19 млрд рублей.