Bloomberg сообщило о планах Apple представить обновленную линейку ноутбуков

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Apple Inc планирует представить обновленную линейку ноутбуков на ежегодной конференции для разработчиков приложений, которая пройдет в июне.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, помимо новой версии MacBook Pro, которая получит более быстрый процессор Kaby Lake от Intel Corp., Apple обновит модели MacBook с 12-дюймовым экраном и MacBook Air, имеющую 13-дюймовый экран, оснастив их новыми чипами от Intel.

На долю ноутбуков приходится лишь 11% годовой выручки Apple, составившей в прошлом году $216 млрд.

Тем не менее, этот сегмент рынка важен для удержания клиентов, лояльных к продукции Apple, а также представителей творческих сфер.

Apple не объявляла о модернизации аппаратного обеспечения на ежегодных конференциях для разработчиков с 2013 года, когда она представила Mac Pro и обновленный MacBook Air. На предстоящей конференции компания также может представить новую версию операционной системы macOS.