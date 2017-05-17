Биржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Традиционный сезонный рост цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начался в середине мая. Эксперты топливного рынка прогнозируют значительное превышение оптовой стоимости 92-го бензина в пиковый сезон 2017 года по сравнению с рекордами цены 2016 года.

В начале этой недели цена на "народный" 92-й бензин по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России) на СПбМТСБ превысила рекорд пикового спроса прошлого года - 4 июля 2016 года 92-й бензин стоил на бирже 41550 р/т, по данным на 17 мая 2017 года самый популярный бензин на бирже стоил уже 41789 р/т.

Ведущий аналитик ООО "Алгоритм Топливный Интегратор" Виктор Костюков напоминает, что вторая половина мая ежегодно является началом фазы летнего роста оптовых цен на бензин. "Этот год вряд ли будет исключением, несмотря на то, что к началу апреля по настоянию Минэнерго создан бензиновый запас порядка 1,9 млн тонн и получены заверения нефтяников в способности оперативно нарастить производство бензинов в необходимом количестве. Ситуация складывается примерно, как и год назад. Тогда тоже запасы бензина перед началом высокого сезона нарастили до 2,1 млн тонн и обошлось без поставок из Белоруссии, но при этом биржевые индексы на Аи92 с мая по июль взлетели вверх на 10%. Полагаю, что и в этом году не обойдется без фазы сезонного удорожания, хотя рекорд прошлого года уже побит. Что-то подсказывает, что индекс REG перешагнет этим летом уровень 42000 р/т и достигнет 43000 р/т. Биржевые сделки текущих дней уверенно ведут к прогнозным вершинам", - говорит Костюков.

Генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов подчеркивает, что к настоящему моменту сформированы все предпосылки для того, чтобы в пиковый сезон 2017 года оптовые цены на бензины серьезно выросли по сравнению с рекордами прошлого годом. "Во-первых, с этого года значительно снижены экспортные пошлины на бензины, а акциз остался на уровне 2016 года. Во-вторых, ожидается продление сделки стран ОПЕК и не ОПЕК, что может привести к установлению сравнительно высоких мировых цен на нефть этим летом (возможно, 55-60 $/бр.). В сумме оба этих фактора - налоговый и внешний - могут способствовать росту цен на нефтепродукты этим летом в сравнении с летом прошлого года", - говорит он. При этом, по словам Турукалова, многое будет зависеть от позиции регуляторов в сезон летнего роста спроса на бензин, а также от того, насколько достаточным будет предложение товара на бирже, и от поведения вертикально интегрированных компаний по насыщению топливом внутреннего рынка РФ.

Генеральный директор ООО "Коммод" Максим Грушин отмечает, что, во-первых, в настоящее время рынок уже остро чувствует сокращение предложения товара на бирже - на текущей неделе изо дня в день на торги выставляется все меньше товара. Во-вторых, это сокращение биржевых предложений "совпало" с традиционным ростом спроса на бензины весной, когда число автомобилистов кратно увеличивается. "Идет четкое формирование повышающего тренда оптовых цен на бензины. Мы ожидаем, что оптовая цена на бензины в пиковый сезон будет значительно выше рекордов прошлого года - как минимум на 1 тыс. р/т больше самых высоких показателей прошлого года", - говорит он. Кроме того, Грушин подчеркнул, что розничные цены на топливо в этом году "уже растут серьезными темпами, и в этом сегменте тоже прогнозируется только повышательный тренд".