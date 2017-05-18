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Экономика

Денег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителей

Средства закончились еще в конце марта, но прием заявок продолжается до сих пор

Денег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителей
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Средства, выделенные на государственную программу реструктуризации ипотечных кредитов, закончились за два месяца до официального срока истечения действия этой программы, таким образом, помощь не смогут получить около 19 тысяч человек, пишет в четверг "Коммерсант".

Программа стартовала в апреле 2015 года. По ней проблемную ипотеку реструктурируют по ставке для клиента не выше 12% годовых. Возмещение выплачивает Агентство по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), которое получило для этих целей 4,5 млрд рублей из бюджета.

Формально программа действует до 31 мая, но фактически деньги закончились еще в конце марта, рассказали "Коммерсанту" в АИЖК. Однако приостановить прием заявок было нельзя, и за последние месяцы за помощью обратились около 30 тысяч человек. Половина заявок - 19 тысяч - соответствует условиям программы и могла бы быть удовлетворена, если бы у АИЖК были средства. При этом за все предыдущее время действия программы (почти 2 года) за помощью обратились лишь 22 тысячи человек.

Стоимость всех необходимых выписок и справок для подачи заявки на реструктуризацию достигает 7 тысяч рублей. Тем, кто не попал в программу, компенсировать ее не будут, сообщает "Коммерсант".

Теги: АИЖК
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