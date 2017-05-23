ЦБ выступил за продление госпрограммы поддержки ипотечников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выступает за продление госпрограммы поддержки ипотечных заемщиков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании фракции "Справедливая Россия".

"Программа правительства, 4,5 млрд рублей было выделено, долго не работала, но последние месяцы, после того, как смягчили критерии доступа к этой программе, практически вся она израсходована. Больше 3 млрд было выплачено сейчас, и обязательства взяты на 4,5 млрд. Сейчас идет вопрос о том, будут ли продлевать эту программу. На мой взгляд, надо ее продлевать, потому что это способ поддержки незащищенных людей", - сказал Набиуллина.

Она также отметила, что банки практически перестали выдавать гражданам валютную ипотеку: в 2016 году банками было выдано 34 валютных ипотечных кредита, в первом квартале 2017 года - 3.

"Новые валютные ипотечные кредиты практически не выдаются. Хотя нет запрета, но мы установили повышающие коэффициенты на капитал банков, в три раза им сложнее выдать валютный кредит, нежели рублевый", - сказала Набиуллина.