Задолженность домохозяйств США выросла до исторического максимума

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совокупная сумма задолженности домохозяйств США за первый квартал 2017 года выросла на 1,2% и составила рекордные в истории $12,73 трлн, превысив максимум 2008 года, говорится в исследовании Федерального резервного банка Нью-Йорка. Задолженность американцев стабильно растет на протяжении почти трех лет после длительного периода сокращения, последовавшего за экономическим кризисом.

Долги граждан по ипотеке в январе-марте выросли на $147 млрд, до $8,63 трлн, объем студенческих кредитов увеличился на $34 млрд, до $1,34 трлн, кредитов на покупку автомобилей - на $10 млрд, до $1,17 трлн.

При этом объем кредитов, выданных под залог домов, снизился на $17 млрд, до $456 млрд, а задолженность американцев по кредитным картам уменьшилась на $15 млрд, до $764 млрд.

"Нам не стоит с излишним оптимизмом оценивать этот показатель, - говорит старший экономист и исполнительный директор некоммерческой организации Washington Center for Equitable Growth (Вашингтонский центр справедливого роста) Хизер Буши. - В принципе, рост кредитов говорит об оптимизме. Однако на самом деле семьи берут в долг, чтобы расплатиться за вещи, на покупку которых им не хватает доходов".