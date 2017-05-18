Рубль снизился к доллару и евро на фоне корректирующейся нефти

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут при открытии торгов на Московской бирже в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне корректирующейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,25-57,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,36 руб./$1 (+27 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 63,89 руб./EUR1 (+20,8 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 24,19 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 60,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 61,67 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 93,07 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов в четверг на фоне корректирующихся цен на нефть. Кроме того, на участников большинства мировых рынков, в том числе рынков валют развивающихся стран, продолжает оказывать давление скандал вокруг президента США Дональда Трампа, который, по сообщениям СМИ, в частном порядке просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Инвесторы опасаются, что политический кризис в США может негативно сказаться на перспективах экономического роста страны.

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне - в среду обе марки прибавили около 1%. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК уменьшилась 0,31% - до $52,05 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,3% - до $49,26 за баррель. Накануне министерство энергетики США сообщило о падении товарных запасов нефти в стране на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей. Кроме того, на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд.