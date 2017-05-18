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Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро

Штраф наложен за сокрытие информации по сделке с WhatsApp

Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро
Фото: Reuters

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU -Европейская комиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за предоставление регулятору некорректной информации в период оценки им сделки по покупке компанией мессенджера WhatsApp в 2014 году.

"Принятое решение дает четкий сигнал компаниям о том, что они должны соблюдать все аспекты правил Евросоюза в сфере слияний и поглощений, в том числе обязательство предоставлять корректную информацию. Еврокомиссия должна иметь возможность принимать решения о влиянии сделок на вопросы конкуренции, располагая всеми точными данными", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Facebook, объявившая о покупке WhatsApp в 2014 году, заверила Еврокомиссию, что не сможет обеспечить автоматизированное сопоставление пользовательских учетных записей в Facebook с аккаунтами WhatsApp ввиду отсутствия технических возможностей таких операций. Причем Facebook сообщила об этом как в уведомлении о сделке, так и в ответ на специальный запрос Еврокомиссии, отмечают в ЕК.

Тем не менее, в августе 2016 года условия работы с WhatsApp были обновлены, и в них описывалась возможность привязки телефонных номеров пользователей к учетным записям в Facebook якобы в целях улучшения качества обслуживания.

Еврокомиссия сделала вывод, что техническая возможность такой привязки существовала и в 2014 году, и Facebook знала об этом. Обнародованное в четверг заявление ЕК не отменяет решение регулятора об одобрении сделки, принятое в октябре 2014 года, отмечают в ЕК.

Это уже второй штраф, наложенный на Facebook европейскими регуляторами на этой неделе. В понедельник власти Франции во вторник оштрафовали компанию на 150 тыс. евро за нарушение законодательства страны о защите персональных данных.

Теги: Facebook, ЕС
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