Власти Таиланда пригрозили Facebook судом за публикации с критикой короля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Таиланда призвали компанию Facebook заблокировать информацию, критикующую короля страны Маху Вачиралонгкона, а также выразили готовность инициировать уголовное расследование в случае неповиновения. Об этом сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

По ее данным, ранее Facebook уже заблокировал некоторые страницы, которые правительство Таиланда сочло не соответствующими законодательству королевства. Тем не менее, более 130 подобных страниц и публикаций все еще доступны пользователям в Таиланде.

Власти Таиланда дали компании время до 16 мая, чтобы заблокировать оставшиеся материалы и сделать их недоступными для пользователей в стране.

В Таиланде действуют строгие законы, согласно которым любая критика в адрес монарха может повлечь судебное преследование. В частности, санкция статьи 112 уголовного кодекса страны предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет любому, кто "порочит, оскорбляет или угрожает королю, королеве, наследнику или регенту".