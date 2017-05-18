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Экономика

Минюст США подаст иск против автоконцерна Fiat Chrysler

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Акции Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на торгах в Милане в четверг теряют в цене более 5% на информации о том, что министерство юстиции США готовится подать судебный иск против автопроизводителя.

Согласно данным агентства Bloomberg, Минюст США может подать иск против FCA уже на этой неделе, если стороны не смогут урегулировать вопрос, касающийся занижения компанией показателей выбросов у порядка 104 тыс. автомобилей.

В январе 2017 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) обвинило FCA в нелегальном использовании неизвестного оборудования, занижающего показатели выбросов в выпускаемых концерном автомобилях. С этого времени EPA и Калифорнийский совет по охране воздушных ресурсов (California Air Resources Board, CARB) ведут переговоры с FCA.

Суд штата Калифорния назначил на 24 мая слушания по ряду исков, поданных владельцами автомобилей против Fiat Chrysler.

FCA заявил в среду, что любые судебные разбирательства будут "контрпродуктивными" в дальнейших переговорах между автопроизводителем и регуляторами.

Минюст США принял аналогичные мер в отношении Volkswagen в начале 2016 года, спустя четыре месяца после того, как немецкий автоконцерн признался в занижении показателей выброса в порядка 500 тыс. автомобилях с дизельным двигателем.

В случае FCA речь идет о 104 тыс. автомобилях 2014-2016 гг. выпуска проданных в США - это внедорожники Jeep Grand Cherokees и пикапы Dodge Ram с 3-литровым дизельным двигателем.

EPA заявило, что максимальный размер штрафа, который может грозить FCA, составляет $4,6 млрд.

Как сообщило накануне MarketWatch, Еврокомиссия направила официальный запрос правительству Италии, потребовав от него разъяснить, каким образом, в стране внедряются правила, требующие от автопроизводителей обосновывать использование в автомобильных двигателях вспомогательных устройств, которые могут применяться для манипулирования показателями выбросов.

Теги: США, Fiat Chrysler Automobiles
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