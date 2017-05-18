Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 2,3%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в апреле 2017 года увеличилось на 2,3% по сравнению с апрелем 2016 года, сообщил в четверг Росстат.

В марте рост составил 0,8%. В феврале был зафиксирован спад промпроизводства на 2,7% на фоне календарного фактора - рабочих дней в феврале было на два меньше, чем в феврале прошлого года. В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%.

За январь-апрель 2017 года промышленность выросла на 0,7% благодаря апрельскому показателю (за три месяца рост составлял лишь 0,1%).

Экономисты ожидали значительно более скромного роста в апреле, консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал увеличение показателя на 1,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2017 года промпроизводство, по расчетам Росстата, выросло на 0,8% (к марту) после роста на 1,2% в марте, снижения на 1,5% в феврале и увеличения на 0,7% в январе.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года осуществлен переход на применение в статистической практике новых версий общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).