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Экономика

Недельная инфляция в РФ замедлилась до нуля

Огурцы и помидоры подешевели на 9,7% и 6,3% соответственно

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 16 по 22 мая замедлилась до нуля после трех недель роста по 0,1%, сообщил в среду Росстат. Последний раз нулевой рост цен на неделе фиксировался в конце марта. С начала месяца инфляция к 22 мая составила 0,2%, с начала года - 1,5%. Среднесуточный прирост цен за 22 дня мая составил 0,01% против 0,013% за 23 дня мая 2016 года.

Из среднесуточных данных Росстата и данных по годовой инфляции на конец апреля (4,14%) по-прежнему следует, что инфляция, скорее всего, пока не достигла таргета в 4,0%, но меньше 4,1% и постепенно приближается к 4,05%.

Минэкономразвития ранее делало предположения, что уже к 15 мая инфляция могла достигнуть таргет в 4,0%, но недельная инфляция (из-за более узкой наблюдаемой корзины товаров) не дает точного представления об этом - например, за апрель из недельной динамики следовало, что инфляция может составить 0,5% за месяц, а месячная оценка оказалась 0,3%. Поэтому точно указать достигла ли инфляция таргета в 4,0% смогут только месячные данные Росстата за май.

Как сообщалось, в апреле инфляция составила 0,3% после 0,1% в марте. При этом в годовом выражении инфляция в апреле снизилась до 4,1% с 4,3% в марте, 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре. За прошедшую неделю цены на рыбу, мясные консервы, колбасу, конфеты, водку выросли на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на картофель, капусту и морковь - 4,3-5,5%, лук и яблоки - по 2,0%. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 9,7% и 6,3% соответственно. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%. Одновременно куриные яйца стали дешевле на 2,6%, свинина, подсолнечное масло, сахарный песок, соль, гречневая крупа и пшено - на 0,2-0,7%.

Теги: Росстат
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