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Сечин призвал не переоценивать его роль в усилении позиций "Роснефти"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Игорь Сечин, в 2004-2011 годах занимавший пост председателя совета директоров "Роснефти", а с 2012 года возглавляющий саму компанию, призвал не переоценивать его роль в росте НК, чья добыча с начала нулевых увеличилась в десятки раз.

На пресс-конференции в Берлине журналист из Германии поинтересовался у Сечина, "есть ли люди в России, которые вас не боятся, или им не нужно вас бояться".

"Хотел поблагодарить вас за вопрос, но не могу, иначе сложится впечатление, что я сам себе его задаю. На самом деле, я не стал бы так переоценивать роль своей личности в истории", - ответил глава "Роснефти".

"Есть объективные процессы, которые происходят на рынках сделок по слиянию и поглощению. Мне кажется, во главе угла должна быть эффективность. Эффективность и понимание синергии, которую эти сделки могут принести. А дальше все зависит от вашего профессионализма, терпения, от вашей последовательности, готовности работать. Да, ряд сделок носили ключевой характер. В 1994 году "Роснефть" добывала 4 млн т, в прошлом году добыли 278 млн т, но не весь этот результат был достигнут за счет сделок, был и органический рост. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что заслуги в росте компании принадлежат и другим менеджерам", - сказал СЕО "Роснефти", выделив, в частности первого вице-президента Эрика Лирона, курирующего внедрение технологий в добыче.

"Роснефть" ничего не приватизировала. Мы работали сами и приобретали все на рынке", - добавил Сечин.

"Некоторые вещи мы делаем, чтобы не попасть под обаяние наших подрядчиков. На некотором этапе мы увидели ценовой сговор в предоставлении услуг по нефтесервису, и были вынуждены заняться созданием своего бурового сервиса", - отметил глава НК.

"Мы работаем на тендерной основе, активно занимаемся сотрудничеством с крупными трейдерами, находим возможности большей эффективности при проведении своповых операций, транспортного замещения", - сказал глава компании.

Теги: Игорь Сечин, Роснеять
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