Структура "Роснефти" отменила закупку ряда предметов интерьера

Поставщик отказался снижать цены, и с ним не станут заключать договор

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ООО "РН-Аэрокрафт", входящее в группу "Роснефти", отменило закупку предметов интерьера, которая получила широкую известность благодаря публикации оппозиционера Алексея Навального. Его внимание привлекли цены на отдельные позиции закупки: например, бежевый плед стоимостью 124,6 тыс. рублей, серебряные столовые приборы за 11-15 тыс. рублей, салфетница за 32,6 тыс., икорница за 83,1 тыс., щипцы для льда за 36 тыс.

Общая сумма закупки составляла 4,75 млн рублей с учетом НДС. Конкурсная комиссия 15 мая одобрила заявку ООО "РДА" и поручила провести с ней переговоры на предмет снижения цены.

Во вторник вечером "Роснефть" опубликовала на своем сайте протокол заседания закупочной комиссии "РН-Аэрокрафт", в котором сказано, что ООО "РДА" отказалось снижать цену, и с этим поставщиком договор заключен не будет.

"РН-Аэрокрафт" - корпоративный оператор авиационных активов "Роснефти". Компанию возглавляет Сергей Цой, в прошлом пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова.