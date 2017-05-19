Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сети ПАО "Мегафон" и оператора Yota (работает на сетях "Мегафона") испытывают неполадки в работе сети, сообщается в твиттерах операторов.
"На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении "Мегафона".
В пресс-службе оператора сообщили, что временные сложности наблюдаются только с голосовой связью, успешность дозвона снизилась на 30%. Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме. Оператор советует совершать звонки через мессенджеры.
"Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.
Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах.
Возможная причина сбоя - обновление ОС Android на смартфонах абонентов, сообщили в службе поддержки оператора.
"У отдельных абонентов наблюдаются проблемы с исходящими-входящими, эту проблему решаем, проблема, скорее всего, связана с обновлениями, которые были на Android, которые были автоматически обновлены", - заявили в службе поддержки оператора.
Точные сроки восстановления работы неизвестны. Пользователи Twitter сообщают о том, что столкнулись с аналогичными проблемами и накануне.