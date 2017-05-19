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"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя на сети

Пострадавшие из-за сбоя абоненты получат компенсации

"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя на сети
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сети ПАО "Мегафон" и оператора Yota (работает на сетях "Мегафона") полностью восстановлены после крупнейшего в истории компании сбоя.

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"Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме", - сообщили в компании. Как рассказал PR-директор "Мегафона" Петр Лидов, проблема возникла из-за ошибки софта Hewlett-Packard, установленного на системы обработки данных компании. "Сбой привел к тому, что возникает постоянная нагрузка на систему, и в результате система не выдерживает", - отметил Лидов.

Разработчик ПО, производитель этого оборудования - Hewlett-Packard - и "Мегафона" совместно занимались созданием системного решения. По словам Лидова, в течение дня специалисты компании перераспределяли нагрузки с неработающих систем на работающие. В компании не раскрывают количество абонентов, пострадавших из-за аварии на сетях, также "Мегафон" не дает оценки потерь на фоне сбоя.

"Мегафон"и Yota сообщили, что клиенты компании, которые пострадали от сбоя, смогут претендовать на компенсацию. Ее форма и размер определят в понедельник.

Сообщения о сбое появились от абонентов оператора около 12:00 по Москве, тогда в компании сообщили, что временные сложности наблюдаются только с голосовой связью, мобильный интернет доступен пользователям. Сбои были зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах. В сети появлялись разные версии технического сбоя: от вирусной атаки WannaCry до тестирования оборудования для реализации "пакета Яровой". В пресс-службе "Мегафона" опровергли эту информацию и отметили, что сегодняшний сбой стал самым крупным в истории компании. Инвесторы не отреагировали на масштабный сбой: глобальные депозитарные расписки (GDR) "Мегафона" на Лондонской бирже выросли на 0,6%, до $11 за бумагу.

Теги: Мегафон, Yota
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