СМИ узнали о грядущем увольнении главы Ford из-за падения стоимости акций

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ford Motor планирует заменить гендиректора Марка Филдса топ-менеджером Джимом Хэкеттом, который сейчас отвечает за разработку беспилотных автомобилей, сообщают в понедельник американские СМИ.

По данным The New York Times, официального объявления можно ждать уже в понедельник.

Как сообщает Forbes, автоконцерн ожидают и другие перестановки в руководстве: в частности, будут расширены роли президента Ford в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Джеймса Фарли и главы Ford Americas Джозефа Хинрикса.

AP пишет, что основной причиной отставки Филдса является падение цены акций Ford. Марк Филдс руководит компанией с 1 июля 2014 года, и за это время стоимость ее бумаг рухнула на 30%, в том числе с начала 2017 года - более чем на 10%.