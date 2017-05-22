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Половину прямых иностранных инвестиций в РФ в 2016 обеспечил Сингапур

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Резиденты Сингапура в 2016 году обеспечили прямые инвестиции в размере $16,3 млрд, что составляет половину от общей суммы прямых иностранных инвестиций в экономику РФ за год ($33,0 млрд), свидетельствует данные, опубликованные на сайте ЦБ РФ. Причем 93% годовой суммы сингапурских инвестиций ($15,1 млрд) пришлось на 4-й квартал прошлого года.

Рост инвестиций Сингапура в 88 раз по сравнению с 2015 годом был в значительной степени обеспечен участием в приватизационной сделке с акциями "Роснефти" резидента этой страны - в декабре через зарегистрированную в Сингапуре QHG Shares Pte. Ltd. консорциум инвесторов в составе QIA и Glencore купил 19,5% акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" за 692 млрд рублей (10,2 млрд евро).

После Сингапура по объему инвестиций следует лидер предыдущих двух лет - Багамские острова ($5,8 млрд). Сохранил в место в лидирующей тройке и еще один офшор - Бермудские острова ($2,4 млрд). За ними идут три европейские страны: Франция ($2,4 млрд), Швейцария ($2,0 млрд после 9-кратного роста) и Австрия ($1,8 млрд).

Три ранее популярные среди инвесторов юрисдикции кратно сократили в прошлом году инвестиции в РФ: Британские Виргинские острова - в 2,5 раза, до $1,0 млрд, остров Джерси - в 3,5 раза, до $0,6 млрд, Великобритания - в 2,6 раза, до $0,4 млрд. Китай сократил инвестиции в 1,8 раза - до $0,35 млрд - и пропустил вперед увеличивших их до $0,4 млрд резидентов Швеции (рост 3,3 раза) и США (в 1,9 раза). Инвестиции Германии упали в 6,6 раза, до $0,2 млрд.

Показатель одного из лидеров до 2014 года по объему инвестиций Кипра хоть и стал положительным, но составил только $0,2 млрд. Столько же средств пришло в экономику РФ через Нидерланды.

По объему снижения инвестиций в РФ в 2016 году лидировала Ирландия (минус $1,8 млрд), за ней следует Люксембург (минус $0,8 млрд) (инвестиции от резидентов этих стран развернулись в противоположном направлении и потекли из России, они связаны практически только с долговыми инструментами).

Теги: Россия, Сингапур
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