Прямые иностранные инвестиции в мире упали второй год подряд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2017 году упали на 16% и составили $1,52 трлн по сравнению с пересмотренными $1,81 трлн годом ранее. Об этом сообщается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

При этом в июне прогнозировался рост на 5%.

Сокращение ПИИ было отмечено по итогам второго года подряд. В основном оно обусловлено снижением активности в сфере покупок иностранцами компаний в США и Великобритании.

"Дорога на пути к восстановлению ПИИ все еще ухабиста, - заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи. - Хотя в развивающихся странах они оставались на уровне, аналогичном предыдущему году, по-прежнему крайне необходимо больше инвестиций в сектора, которые могут способствовать достижению целей устойчивого развития. Стимулирование ПИИ для устойчивого развития по-прежнему остается проблемой".

Приток инвестиций в развитые страны в 2017 году рухнул на 27% - до $810 млн, в том числе в Северной Америке - на 33%, в Европе - на 27%. В то же время в Австралии был зафиксирован рост на 11%.

ПИИ в развивающиеся страны в прошлом году увеличились на 2%, достигнув $653 млрд.

В странах с переходной экономикой показатель упал на 17% - до $55 млрд, что является минимумом с 2005 года, в основном из-за сокращения в России (на 17%, до $31 млрд) и слабого притока инвестиций в большинстве стран СНГ.

После трех лет роста объем трансграничных сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в 2017 году сократился на 23% - до $666 млрд. Тем не менее, этот показатель входит в тройку максимальных за последние десять лет, отмечается в сообщении.

"Улучшение перспектив экономического роста, объемов торговли и сырьевых цен закономерно указывают на потенциальное увеличение глобальных ПИИ в 2018 году, - полагают эксперты ЮНКТАД. - Однако повышенные геополитические риски и неопределенность в политике могут оказать влияние на масштабы и характер восстановления ПИИ в 2018 году. Кроме того, налоговая реформа в США, вероятно, окажет существенное влияние на инвестиционные решения американских компаний, работающих за рубежом, что скажется на глобальной картине инвестиций".

Как ожидается, объем ПИИ по итогам 2018 года вернется к отметке в $1,8 трлн. Рост глобального ВВП прогнозируется на уровне 3,1%.