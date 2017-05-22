Жилищное строительство в России в январе-апреле упало почти на 15%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2017 года было построено 4,2 млн квадратных метров жилья, что на 11,4% меньше показателя апреля 2016 года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщалось, в марте падение жилищного строительства составляло 9%, в феврале -17%, в январе - 21,6%.

В целом за январь-апрель 2017 года было построено 17,3 млн кв. м жилья, что на 14,8% меньше, чем годом ранее. В 2016 году было построено 79,8 млн кв. м жилья, что на 6,5% меньше, чем в 2015 году.

В целом объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в апреле 2017 года составил 421,2 млрд рублей, что на 0,4% меньше показателя аналогичного периода 2016 года, за январь-апрель - 1 трлн 416,5 млрд рублей, что на 3,1% меньше января-апреля 2016 года.