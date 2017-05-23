"GM-АвтоВАЗ" приостановил конвейер из-за срыва поставок комплектующих

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие "АвтоВАЗа" и General Motors в Тольятти) приостановило конвейер на неопределенный срок из-за нехватки комплектующих.

"С 17 мая конвейер СП вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих изделий в адрес "GM-АвтоВАЗ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании во вторник. Комментарий поставщика агентству оперативно получить не удалось.

Ранее сообщалось, что "GM-АвтоВАЗ" приостанавливал производство с 1 марта по 3 марта в соответствии с производственным графиком, отгрузки дилерам шли в обычном режиме. Также конвейер предприятия приостанавливался с 1 по 9 мая, на период майских каникул.

Со ссылкой на материалы министерства промышленности и технологий Самарской области сообщалось также, что в 2017 году "GM-АвтоВАЗ" планирует произвести 30,6 тыс. автомобилей (снижение на 4,7% к 2016 году).