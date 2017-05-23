Экспорт часов из Швейцарии в апреле вновь снизился

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Экспорт часов из Швейцарии в апреле 2017 года снизился после увеличения в марте, отмеченного впервые за 21 месяц. Объем экспорта часов сократился на 5,7% - до 1,53 млрд швейцарских франков ($1,57 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Экспорт швейцарских часов в Гонконг в апреле упал на 16,8% - до 180,9 млн франков, поставки в США уменьшились на 19%, до 156,1 млн франков, в Японию - на 7,3%, до 103,3 млн франков, в Италию - на 13,4% - до 89,2 млн франков. В то же время экспорт часов в Китай увеличился на 38,9% - до 124,8 млн франков, в Великобританию - подскочил на 30%, до 109,9 млн франков.

На долю часов приходится порядка 10% швейцарского экспорта. В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в апреле уменьшился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные. Импорт увеличился на 2,6% по сравнению с мартом.

Профицит торгового баланса страны в апреле сократился до 1,97 млрд швейцарских франков по сравнению с 3,04 млрд франков месяцем ранее. Экспорт золота из Швейцарии в прошлом месяце снизился на 13% - до 121,3 тонны по сравнению с 139,7 тонны в марте. Поставки драгметалла в Индию в апреле уменьшились на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, до 48,3 тонны, в Китай - выросли на 68%, до 40,3 тонны, в Гонконг - упали на 47%, до 12,9 тонны.

Импорт золота Швейцарией уменьшился на 20% - до 157,9 тонны, минимального уровня с августа 2014 года, причем импорт из Великобритании уменьшился на 82%, до 4,6 тонны.