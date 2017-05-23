Рынок нефти стабилизировался к вечеру во вторник

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно во вторник, на этой неделе инвесторы ждут решений ОПЕК и не-ОПЕК об ограничениях нефтедобычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 МСК уменьшилась на 4 цента (0,07%) - до $53,83 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2 цента (0,04%) - до $51,15 за баррель.

По мнению аналитиков FGE, ОПЕК "с высокой вероятностью продлит" действующие договоренности о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года. Эксперты оценивают шансы на продление в 90% и ждут позитивной первоначальной реакции рынка. В частности, они считают, что Brent может подорожать на $1-2 - до $55 за баррель или немного больше, но в течение нескольких месяцев цены перейдут к снижению, поскольку товарные запасы останутся существенного выше среднего уровня за последние пять лет.

Для заметного снижения запасов требуются дополнительные сокращения добычи как минимум на 500-700 тыс. баррелей в сутки, считают в FGE. Как сообщили агентству Bloomberg два делегата в Вене, мониторинговый комитет ОПЕК, встреча которого пройдет 24 мая, изучит целесообразность продления соглашения на 6, 9 и 12 месяцев. От ОПЕК в комитет входят представители Алжира, Кувейта, Венесуэлы, от других сторон - Россия и Оман.

Между тем министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что сделка ОПЕК уже работает и будет работать еще лучше во II полугодии. Алжир рассчитывает на сохранение ограничений нефтедобычи на том же уровне еще на девять месяцев, не исключая более масштабных сокращений или более длительного срока, заявил министр энергетики страны Нуреддин Бутарфа.