Нефть Brent подорожала до $54,3 за баррель при высокой волатильности торгов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют слабый подъем в среду на фоне высокой волатильности торгов после публикации данных о снижении запасов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 МСК выросла на $0,15 (0,28%) до $54,30 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,10 (0,19%) - до $51,57 за баррель. Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели сократились на 4,43 млн баррелей - до 516,3 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,8 млн баррелей.

Запасы бензина уменьшились за неделю на 787 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - на 485 тыс. баррелей, до минимального уровня за 18 месяцев. При этом загруженность нефтеперерабатывающих предприятий выросла до 17,4 млн баррелей в сутки (б/с), что является вторым из самых существенных показателей за 27 лет отслеживания этих данных.

Данные Минэнерго также указали на рост спроса на нефтепродукты в США в преддверии пика автомобильного сезона: средние темпы увеличения спроса за последние четыре недели были максимальными с сентября прошлого года. Помимо этого Минэнерго сообщило, что США продолжают импортировать крупные объемы нефти из стран ОПЕК, которые сокращают добычу в рамках действующего соглашения. В общей сложности импорт нефти из государств ОПЕК на прошлой неделе вырос на 12% - до 3,38 млн б/с, сообщило Минэнерго.

Министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовал продлить его действие еще на 9 месяцев, сообщил в среду журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Его коллега из Венесуэлы Нельсон Мартинес подтвердил эту информацию и добавил, что сокращение добычи рекомендовано на текущем уровне

Глава Минэнерго РФ Александр Новак также сообщил, что комитет принял решение о продлении действия соглашения до конца марта 2018 года. Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.