Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев

Комитет состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также России и Омана

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК рекомендует продлить действие договора еще на девять месяцев, передает Bloomberg со ссылкой на неназванного делегата.

Как отмечает Dow Jones, комитет рассчитывает, что такого продления будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов. Целью соглашения ОПЕК и не-ОПЕК является снижение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана. Ранее Саудовская Аравия и Россия подписали совместное заявление о рекомендации продления соглашения также на 9 месяцев.

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