Deutsche Bank приблизился к урегулированию претензий США за отмывание денег из России

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Deutsche Bank, вероятно, близок к урегулированию претензий Федеральной резервной системы США, расследующей ситуацию с "зеркальными сделками", проводившимися через счета банка в России и позволившими вывести из страны порядка $10 млрд.

Переговоры с ФРС находятся в финальной стадии, и стороны могут объявить о соглашении уже в ближайшие недели, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники отказались обсуждать потенциальный размер штрафа. Ранее Deutsche Bank выплатил уже $630 млн в рамках урегулирования претензий регуляторов США и Великобритании по этому делу.

После урегулирования претензий ФРС открытым для немецкого банка останется вопрос о том, насколько жестким может оказаться наказание министерства юстиции США, которое может предъявить банку уголовные обвинения.

Предметом интереса регуляторов являются так называемые "зеркальные" торговые операции, совершенные в 2011-2015 гг., позволившие клиентам Deutsche Bank вывести из России $10 млрд.