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Deutsche Bank заплатит $7,2 млрд для урегулирования претензий Минюста США

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG сообщил утром в пятницу, что достиг принципиальной договоренности об урегулировании претензии министерства юстиции США, которое расследует операции банка с ипотечными облигациями.

Deutsche Bank заплатит в общей сложности $7,2 млрд, из которых только $3,1 млрд - это сам штраф наличными, а остальная сумма приходится на меры по компенсации ущерба, нанесенного потребителям. В частности, в течение 5 лет на эту сумму банком будут внесены изменения в действующие кредитные соглашения и оказана помощь заемщикам.

Изначальная сумма претензий составляла $14 млрд, и на этих сообщениях акции банка падали осенью до рекордных минимумов, его капитализация опускалась ниже $20 млрд. Таким образом, громкое дело, как и ожидалось, было урегулировано до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.

Теги: Deutsche Bank, США
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