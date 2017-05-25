Нефть Brent подешевела до $53,69 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг в ожидании итогов заседания ОПЕК. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:55 МСК уменьшилась на $0,27 (0,5%) - до $53,69 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,36 (0,7%) - до $51 за баррель. Контракт подешевел на $0,11 (0,21%) - до $51,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в четверг, что нефтедобывающие страны "с большой вероятностью" договорятся о продлении соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев в ходе проходящей в Вене встречи.

Однако его заявление о том, что более глубокое сокращение добычи обсуждалось, но было отвергнуто, спровоцировало снижение цен на нефть, пишет MarketWatch. Планируемый уровень сокращений будет "более чем достаточным" на данный момент, заявил аль-Фатих.

Страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства обсудят детали потенциального соглашения в ходе закрытой сессии в четверг. О финальном соглашении, как ожидается, будет объявлено в ходе пресс-конференции, которая начнется в 18:00 МСК.