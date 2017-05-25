Bloomberg сообщил о договоренности ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.

"ОПЕК согласился продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев, начиная с июля", - сказал он. При этом Bloomberg уточняет, что заседание ОПЕК еще продолжается.

Накануне министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК рекомендовал продлить действие договора еще на девять месяцев. Комитет рассчитывает, что такого продления будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов. Целью соглашения ОПЕК и не-ОПЕК является снижение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.