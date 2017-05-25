Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, заявил журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук. ОПЕК поручила техническому комитету отслеживать состояние рынка, добавил он. По словам министра, дальнейшие действия будут зависеть от данных и рекомендаций мониторингового комитета. Кувейтский министр пообщался с журналистами перед началом переговоров ОПЕК с не входящими в картель государствами.

Накануне министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК рекомендовал продлить действие договора еще на девять месяцев. Комитет рассчитывает, что такого продления будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов. Целью соглашения ОПЕК и не-ОПЕК является снижение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

Согласно действующему соглашению, страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей , а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей. Сокращение производится относительно суточной добычи нефти в октябре 2016 года.