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Предложенная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Индексация зарплат, которую предложил накануне президент РФ Владимир Путин, может коснуться порядка 5,8 млн работников бюджетной сферы, сообщили в Минтруде РФ.

"Речь идет о работниках бюджетной сферы (...). Общая численность указанных работников составляет 5,8 млн человек. Из них 1,9 млн человек занято в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек - в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

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Там пояснили, что речь идет об отдельных категориях работников, которые не охвачены "майскими указами" главы государства. В социальной сфере к ним относятся административные работники - экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики, инженерно-технические работники и вспомогательные работники, которые обслуживают здания и оборудование, - инженеры, программисты, слесари, сантехники и уборщики. В эту же категорию входят специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи и т.д.

Кроме того, в бюджетной сфере, согласно пояснениям Минтруда, индексация может коснуться работников государственных и муниципальных учреждений лесного хозяйства, ветеринаров, метеорологов, сотрудников службы занятости.

В среду президент РФ Путин предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты некоторых категорий работников бюджетной сферы, которые не охвачены "майскими указами".

"У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет. В этой связи предлагаю провести индексацию заработных плат как раз у этих категорий работников бюджетной сферы, их еще называют "неуказными" категориями бюджетников", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент распорядился, чтобы правительство проработало варианты такого повышения и представило предложения.

Теги: Минтруд РФ
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