Греф заверил в отсутствии убытка Сбербанка при продаже украинского бизнеса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не получит убытка по МСФО при продаже украинского бизнеса на тех условиях, о которых достигнуты договоренности, сообщил глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"По нашим оценкам, если сделка будет реализована на условиях, которые мы подписали, то убытков у нас не будет. По МСФО точно не будет, даже будет плюс. Есть определенные условия, в зависимости от того, какой возврат получит новый собственник, от этого будет зависеть наша собственная доходность", - сказал Греф. Он отметил, что окончательно предсказывать рано, поскольку банку нужно получить разрешение на продажу, пока идут детальные консультации с регулятором.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен в скором времени вынести решение относительно представленных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк" (Киев).

Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду. Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка. Сбербанк предполагал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев) 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ Саид Гуцериев. Второй пакет документов, на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк", вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (42,873 млрд гривен) он занимал седьмое место среди 90 действовавших в стране банков.