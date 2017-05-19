Греф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России в этом году опять получит рекордную прибыль, сообщил глава банка Герман Греф в интервью CNBC. "Мы собираемся в этом году поставить рекорд по чистой прибыли. Чистая прибыль в этом году будет больше, чем в предыдущем", - сказал Греф.

Сбербанк в 2016 году получил 542 млрд чистой прибыли по МСФО и 498,3 млрд рублей по РСБУ. "По стоимости риска мы тоже улучшимся. Также будет лучше возврат на капитал", - отметил глава кредитной организации.

Отвечая на вопрос о снижающихся в России ставках на рынке, топ-менеджер сообщил, что это обстоятельство будет давить на маржу Сбербанка.

"Мы видим, что в ближайшей перспективе маржа банка будет находиться под давлением. Но в этом году мы не ожидаем такого большого давления на маржу, скорее, оно начнется в следующем году", - сказал Греф. Чистая процентная маржа Сбербанка по МСФО за 2016 год составила 5,7%.