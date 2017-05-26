Глава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в рамках внесенного в правительство законопроекта предлагается повышать до уровня прожиточного минимума (ПМ) поэтапно, первый этап - повышение с 73% до 90% от ПМ - потребует 25 млрд рублей из федерального бюджета, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Естественно, поэтапно, деньги из федерального бюджета потребуются в зависимости от того, какой будет темп", - сказал Топилин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса". По его словам, с 1 июля этого года соотношение МРОТ к ПМ составит примерно 73% (7,8 тыс. рублей) - повышение составит около 3%.

Дальнейшее повышение заложено в законопроекте: предлагается на следующем этапе с 1 января 2018 года повысить МРОТ единовременно с 73% до 90% от МРОТ. Этот шаг потребует выделения порядка 25 млрд рублей из федерального бюджета - они потребуются для компенсации роста зарплат работникам бюджетной сферы. Следующий, окончательный этап предлагается провести с 1 января 2019 года, с тем, чтобы МРОТ достиг 100% ПМ, сравнявшись с ним.

"Если идти темпом 90% с 1 января 2018 и 100% с 1 января 2019 года то федеральный бюджет - 25 млрд. Это для федералов. Если такой темп, то столько потребуется денег. Но темпы еще обсуждаются", - сказал глава Минтруда. Общую сумму расходов бюджетов всех уровней министр не озвучил.

Накануне вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что законопроект о повышении МРОТ в России был внесен в правительство. В середине мая премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума "будет закрыт за два года".