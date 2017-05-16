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Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года

И заверил, что в России не будут вводить налог на малодетность

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума будет закрыт за два года.

"Такая задача для государства актуальна, она стоит и требует финансирования. В последние годы мы существенно подтянули МРОТ до прожиточного минимума, довели его до 7500 рублей. Он у нас был запредельно низкий, скажем по-честному. С 1 июля текущего года это уже будет 7800 руб., и в ближайшие два года, я поставил задачу, у нас законопроект готовится, мы подтащим полностью МРОТ до уровня прожиточного минимума. Это сделать нужно обязательно", - сказал он на встрече с рабочими "Невского завода" в Петербурге во вторник.

10 мая на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы Медведев сообщил о планах довести минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Тогда же он заявил, что с 1 июля МРОТ вырастет до 7 тысяч 800 рублей.

Кроме того, Медедев во вторник отверг возможность введения в России налога на малодетность. "Планов вводить такой налог нет, тема закрыта", - сказал премьер.

10 мая стало известно о подготовке проекта федерального закона "О статусе многодетных семей". Подготовивший его Институт демографии, миграции и регионального развития направил документ президенту. Речь в документе идет о введении налога на малодетность, такой налог предлагается ввести для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе такого предложения. В "Единой России" раскритиковали эту идею.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия
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