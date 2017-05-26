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ФАС разрешила структуре ЕСН Березкина приобрести 65,4% РБК

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Структура группы ЕСН Григория Березкина получила разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение контроля в ПАО "РБК".

Как говорится в сообщении ФАС, ведомство удовлетворило ходатайство АО "Сотол Проект" о приобретении 65,43% голосующих акций РБК и 80,46% ООО "РБК Онлайн".

В начале апреля стало известно, что основной владелец РБК Михаил Прохоров принципиально договорился о продаже этого актива основателю группы ЕСН Григорию Березкину. Сам Березкин в середине апреля подтвердил, что интересуется покупкой РБК, и говорил "Интерфаксу", что сделка может быть подписана в течение двух недель. Но в начале мая источник, близкий к покупателю, говорил, что сделка пока не подписана. Сегодня тот же источник подтвердил "Ведомостям", что именно структуры Березкина подали ходатайство в ФАС.

Один из источников газеты "Ведомости" ранее сообщал, что медиахолдинг может обойтись Березкину в $50 млн. Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца.

РБК - медиахолдинг, в который входят одноименный телеканал, интернет-медиа и печатные СМИ. После экономического кризиса 2008 года холдинг понес существенные потери, и в 2010 году контроль в РБК был приобретен группой "Онэксим". По данным на конец I квартала, 56,1% акций принадлежит ООО "Группа Онэксим", еще 5,2% - у кипрской Onexim Holdings Ltd.

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера "Русэнергосбыт" (основной потребитель - РЖД), контролирует "Русэнергоресурс" (поставщик электроэнергии для "Транснефти"). В 2007 году ЕСН купила у "Профмедиа" контрольный пакет издательского дома "Комсомольская правда". Березкин также является совладельцем московской версии газеты Metro.

Теги: ЕСН, РБК, Григорий Березкин
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