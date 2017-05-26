РФ потребовала от Украины $325 млн за приостановку выполнения решения суда Лондона о $3 млрд долга

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия требует от Украины $325 млн за приостановку выполнения решения суда Лондона по еврооблигационному спору, сообщил Bloomberg.

Соответствующее требование было выдвинуто доверенным лицом РФ во время заседания суда в пятницу.

Объем претензии рассчитан как сумма платежей, которые Украина перечислила бы России, если бы согласилась на реструктуризацию ценных бумаг вместе с другими держателями украинских евробондов.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года, однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на его обслуживание, и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд. В то же время в решении суда отсутствовало окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.

Помимо этого, во время суда истец подчеркнул стандартную структуру транзакции по выпуску еврооблигаций.

Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

Украина намерена подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона 23 июня 2017 года, рассмотрение которой предварительно ожидается в начале 2018 года.