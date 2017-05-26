Главные новости
В миреВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"
В мире

Администрация Трампа собралась выделить Украине не менее $350 млн в 2018 году

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белый дом представил проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год, который предусматривает, в том числе, помощь Украине по разным программам на общую сумму около $350 млн. В частности, документ предусматривает средства Украине на программы помощи в военной сфере и сфере безопасности, а также в рамках программ Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID).

В соответствии с обнародованным бюджетным запросом, на 2018 финансовый год общая сумма средств на программы помощи Украине по линии Госдепа и USAID составляет почти $204 млн. Эти средства предусмотрены на реализацию программ в сфере здравоохранения, поддержки экономического роста и содействия внедрению структурных реформ в Украине.

Отдельно, по линии министерства обороны США предусмотрено выделение Украине помощи в сфере обороны и безопасности на $150 млн. Согласно бюджетному запросу, эти средства предлагается направить на обучение, оснащение и консультирование украинских военнослужащих, а также укрепление потенциала Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, речь идет о предоставлении военной техники и снаряжения, другого оснащения и услуг военного предназначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины. Также документ включает возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, чего не было в предыдущих бюджетах США.

Проектом консолидированного бюджета на 2018 год предлагается увеличить финансирование программ "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF) для стран Европы, Азии и Африки на сумму до $450 млн, по линии которых тоже может быть выделена помощь Украине.

В целом проект федерального бюджета предусматривает сокращение всех программ помощи со стороны США странам Европы и Азии на 60%. Часть Украины в текущем проекте составляет более 45% от всей американской помощи странам региона.

Дальше бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения. Таким образом, реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.

Посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" бюджетный запрос, сообщил, что важным является присутствие в тексте положения о предоставлении Украине летального оружия. "Отдельно следует подчеркнуть, что бюджетное предложение Администрации включает положение о предоставлении нашему государству летального оружия оборонного предназначения, что выгодно отличается от запросов Администрации в предыдущие годы", - сказал посол.

Чалый также отметил, что положительным является увеличение финансирования программы FMF для стран Европы, Азии и Африки, по которой у Украины высокие шансы получить дополнительную помощь. Он добавил, что украинское посольство в США, украинские дипломаты будут усердно работать над тем, чтобы в результате был принят документ, который будет более выгоден для Украины, чем исходный.

Теги: США, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
"Мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого домаПодробнее
Эстония решила выслать двух российских дипломатовЭстония решила выслать двух российских дипломатов
Причины такого решения пока неизвестныПодробнее
Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35
Вооруженные люди в похожей на военную униформе из пулеметов обстреляли автобусы с паломникамиПодробнее
Следователь по делу Магнитского заочно арестован в ВеликобританииСледователь по делу Магнитского заочно арестован в Великобритании
Британское правосудие в сентябре 2016 года уже приговорило Павла Карпова к трем месяцам тюрьмы за отказ дать показания судуПодробнее
64% американцев назвали Россию враждебной США страной64% американцев назвали Россию враждебной США страной
За четыре года этот показатель увеличился на 24%Подробнее
Премьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его ТрампаПремьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа
"Для президента США естественно быть в первом ряду", - пояснил Душко МарковичПодробнее
Россиян призвали воздержаться от поездок в ВеликобританиюРоссиян призвали воздержаться от поездок в Великобританию
Посольство РФ в Лондоне со ссылкой на британские спецслужбы заявило о "неизбежности" новой атаки в ближайшее времяПодробнее
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГГенсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
При этом организация по-прежнему не будет принимать участия в боевых действияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлнВ миреЧисло жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35
Что произошло за день: пятница, 26 мая
Индия открыла самый длинный в стране мост на спорной территории с Китаем
Полиция Москвы завела дело о хулиганстве после обстрела машины на Киевском шоссе
Администрация Трампа собралась выделить Украине не менее $350 млн в 2018 году
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
Сбербанк в июне запустит мобильное приложение для инвестиций на фондовом рынке
Фотохроника 26 мая
Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью
Четверо подозреваемых в подготовке терактов в Москве арестованы до 25 июля
"Башнефть" перенесла выплату дивидендов на конец 2017 года
В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией Таллина
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве дал показания на другого задержанного
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи