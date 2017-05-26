Сбербанк в июне запустит мобильное приложение для инвестиций на фондовом рынке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России в июне запустит мобильное приложение для инвестиций на фондовом рынке "Сбербанк Инвестиции", сообщил глава банка

Герман Греф на годовом собрании акционеров. "В ближайшей перспективе в нашем приложении "Сбербанк Онлайн" появится возможность открыть брокерский счет в течение нескольких секунд без всякой явки в банк", - сказал Греф.

Приложение "Сбербанк Инвестиции" будет проводить инвестпрофилирование клиента, на основе чего автоматически предлагать инвестиционные идеи, а также возможность купить ценные бумаги в режиме онлайн.

Как пояснил "Интерфаксу" руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов, приложение "Сбербанк Инвестиции" - это интерфейс к брокерскому счету. Возможность открывать брокерский счет удаленно через приложение "Сбербанк Онлайн" появится в конце августа, а до этого времени новым приложением смогут пользоваться те клиенты банка, которые уже имеют брокерский счет или открывают его через офис.

По его словам, банк рассчитывает привлечь на фондовый рынок 1 млн клиентов в течение 3-4 лет, в настоящее время в Сбербанке открыто около 200 тыс. брокерских счетов граждан.

Приложение будет ориентировано на людей, которые хотят использовать инструменты фондового рынка в качестве альтернативы банковским депозитам. По данным "Московской биржи" на конец марта 2017 года, на фондовом рынке открыто 1,144 млн уникальных счетов физических лиц.