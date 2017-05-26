Главные новости
В миреВ Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении РоссииВ РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"
Экономика

Сбербанк в июне запустит мобильное приложение для инвестиций на фондовом рынке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России в июне запустит мобильное приложение для инвестиций на фондовом рынке "Сбербанк Инвестиции", сообщил глава банка

ЭкономикаАкционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акциюАкционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акциюЧитать подробнее

Герман Греф на годовом собрании акционеров. "В ближайшей перспективе в нашем приложении "Сбербанк Онлайн" появится возможность открыть брокерский счет в течение нескольких секунд без всякой явки в банк", - сказал Греф.

Приложение "Сбербанк Инвестиции" будет проводить инвестпрофилирование клиента, на основе чего автоматически предлагать инвестиционные идеи, а также возможность купить ценные бумаги в режиме онлайн.

Как пояснил "Интерфаксу" руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов, приложение "Сбербанк Инвестиции" - это интерфейс к брокерскому счету. Возможность открывать брокерский счет удаленно через приложение "Сбербанк Онлайн" появится в конце августа, а до этого времени новым приложением смогут пользоваться те клиенты банка, которые уже имеют брокерский счет или открывают его через офис.

По его словам, банк рассчитывает привлечь на фондовый рынок 1 млн клиентов в течение 3-4 лет, в настоящее время в Сбербанке открыто около 200 тыс. брокерских счетов граждан.

Приложение будет ориентировано на людей, которые хотят использовать инструменты фондового рынка в качестве альтернативы банковским депозитам. По данным "Московской биржи" на конец марта 2017 года, на фондовом рынке открыто 1,144 млн уникальных счетов физических лиц.

Теги: Сбербанк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлнДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году превысит $400 трлн
Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форумаПодробнее
Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акциюАкционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акцию
Банк направит на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% от годовой прибыли по МСФОПодробнее
Глава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТГлава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТ
На 100% поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума предлагается к 1 января 2019 годаПодробнее
В АФК "Система" удивились новой сумме требований по иску "Роснефти"В АФК "Система" удивились новой сумме требований по иску "Роснефти"
В холдинге заявили, что требования не имеют под собой "ни правовой, ни экономической основы"Подробнее
Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычиЧлены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
Согласовано продление на 9 месяцев - до 31 марта 2018 годаПодробнее
Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%
Средняя сумма, потраченная российским туристом за границей, достигла 1 тыс. евроПодробнее
ВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 года
Тем временем правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0% в 2017 годуПодробнее
Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 годСбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
В банке ожидают, что на фоне подорожавшей нефти в 2017 году рубль укрепится до 58,2 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 64 руб./$1Подробнее
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцевКомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев
Комитет состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также России и ОманаПодробнее
"Роснефть" не исключила новых исков к "Системе""Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"
Ранее НК решила увеличить требования по уже заявленному иску к "Системе" до 170 млрд рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией ТаллинаСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлнВ миреЧисло жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35
Что произошло за день: пятница, 26 мая
Индия открыла самый длинный в стране мост на спорной территории с Китаем
Полиция Москвы завела дело о хулиганстве после обстрела машины на Киевском шоссе
Администрация Трампа собралась выделить Украине не менее $350 млн в 2018 году
В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России
Сбербанк в июне запустит мобильное приложение для инвестиций на фондовом рынке
Фотохроника 26 мая
Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью
Четверо подозреваемых в подготовке терактов в Москве арестованы до 25 июля
"Башнефть" перенесла выплату дивидендов на конец 2017 года
В МИД РФ назвали высылку дипломатов из Эстонии провокацией Таллина
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве дал показания на другого задержанного
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи