Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2016 год в 6 рублей на акцию

Банк направит на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% от годовой прибыли по МСФО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили дивиденды за 2016 год в размере 6 рублей на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, сообщил председатель счетной комиссии, генеральный директор регистратора "Статус" Михаил Недельский, передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

Банк направит на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% от годовой прибыли по МСФО. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 14 июня.

Годом ранее банк выплатил дивиденды в 1,97 рубля на акцию, истратив на это примерно 44,5 млрд рублей, или 20% чистой прибыли по МСФО. Двумя годами ранее дивиденды составляли 45 копеек на акцию, что составляет 10,164 млрд рублей, или примерно 3,5% чистой прибыли по МСФО. Банку России принадлежит 52,32% голосующих акций Сбербанка, остальные бумаги находятся в свободном обращении.

Также акционеры банка избрали новый состав наблюдательного совета. В него вошли министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова и бизнесмен Леонид Богуславский. В состав совета также избраны бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, глава Сбербанка Герман Греф, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, профессор ВШЭ Мартин Гилман, инвестиционный консультант Надя Уэллс, зампред ЦБ Надежда Иванова и ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

На 14 мест в набсовете претендовали 14 кандидатов. Больше всех голосов набрал глава банка Греф - 24 млрд 076 млн 184 тыс. 859, меньше всех - Кудрин - 1 млрд 941 млн 872 тыс. 640.

Из действующего совета в список кандидатов в новый состав не вошли министр финансов Антон Силуанов (возглавил набсовет ВТБ ), экс-председатель совета директоров Banca Monte dei Paschi di Siena Алессандро Профумо и первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Ранее он входил в совет, занимаясь в Банке России вопросами денежно-кредитной политики. В 2016 году после перераспределения полномочий в руководстве ЦБ Дмитрий Тулин стал курировать банковский надзор.

Леонид Богуславский - основатель венчурного фонда ru-Net, специализирующегося на инвестициях в интернет и IT-проекты в России, США, Европе, Индии и Юго-Восточной Азии. Среди самых известных инвестиций ru-Net - "Яндекс", Ozon, Ivi. Журнал Forbes оценивает состояние Богуславского в $1,1 млрд.