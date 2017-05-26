Британский индекс FTSE 100 обновил исторический рекорд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу, исключением стал британский индикатор, который поднялся до очередного рекорда. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился по итогам торгов на 0,2%. Французский CAC 40 потерял менее 0,1%, германский DAX - 0,2%. Индикатор ведущих компаний еврозоны Stoxx Euro 50 опустился на 0,2%.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,4%, до исторического максимума. Одной из причин является продолжающееся ослабление фунта стерлингов в паре с долларом: британская нацвалюта опустилась ниже $1,29 после публикации опроса общественного мнения YouGov, согласно которому преимущество консерваторов перед лейбористами сократилось с 8 до 5 процентных пунктов в преддверии парламентских выборов 8 июня. С начала недели FTSE 100 прибавил 0,8%.

Акции British American Tobacco подорожали на 1,8%, GlaxoSmithKline - на 1,6%, рекламного концерна WPP - на 1,5%. Акции нефтяных компаний подешевели в пятницу после резкого обвала цен на нефть по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch. Бумаги OMV подешевели на 4,2%, Statoil - на 2%, Total - на 0,6%. Также снизились котировки акций нефтесервисных компаний Subsea 7 SA (-2,4%), TechnipFMC - на 3%, SBM Offshore - на 0,7%.

Акции германских автопроизводителей подешевели в пятницу после появления в газете Der Spiegel сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил недовольство высокими объемами германского экспорта. Трамп заявил, что Германия продает миллионы автомобилей в США, и "мы положим этому конец", пишет Der Spiegel.

На этом фоне бумаги BMW подешевели на 1,1%, Daimler - на 0,6%, Volkswagen - также на 0,6%. Цена акций Petrofac упала на 9,7% после обрушения почти на 30% накануне. Нефтесервисная компания приостановила работу главного операционного директора (COO) Марвана Чедида до дальнейшего уведомления, в результате чего он покинул совет директоров компании.