Кудрин предрек ослабление рубля к концу года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рубль при стабильной ценовой конъюнктуре на нефтяном рынке станет слабее, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Если цена будет на нынешнем уровне - $56-57, то рубль немного даже ослабеет к концу года и будет стоить больше чем 60 рублей за доллар", - сказал Кудрин в программе "В рабочий полдень" на телеканале "Россия 24". "Это при условии более стабильных цен на нефть, но цены на нефть могут, конечно, колебаться", - добавил он.

"Цены на нефть не будут стабильными в мире, это связано с тем, что теперь можно увеличивать добычу сланцевой нефти, теперь газ можно перевозить в сжиженном виде, новый рынок по сути за последние годы открылся. Это все колеблет цены", - сказал экс-министр.

"И, конечно, главный фактор связан с темпами роста мировых экономик, прежде всего - Китая, а они будут очень умеренными, особенно китайские, они могут еще продолжить замедляться. Цены будут искать новый уровень равновесия, это уже происходит в течение двух последних лет, это будет еще происходить как минимум 1-2-3 года. Мы можем увидеть разные цены - и $40, и $55, к той и другой цене надо готовиться", - сказал Кудрин.