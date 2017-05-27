Кудрин не исключил своего возвращения в политику в 2018 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что в настоящее время не планирует возвращаться в политику, однако не исключает, что в 2018 году у него может быть иное решение по этому вопросу.

"Сейчас нет. Я думаю, сейчас мои усилия нужнее в разработке программ. А дальше, когда все задачи будут выполнены, будет видно", - заявил А.Кудрин в интервью телепрограмме "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос о планах возвращения к политической деятельности.

На вопрос о том, будет ли такая ясность с 2018 года, глава ЦСР сказал: "Да. Но я хотел бы больше заниматься воплощением своих программ".